Recibe una carta de la compañía eléctrica diciéndole que está muerta y reclamándole una deuda La compañía le dio el pésame por la muerte del titular de la cuenta IDEAL Miércoles, 24 enero 2018, 11:56

Tillie McDonald, una mujer de 89 años residente en Greenock, en Escocia, recibió una carta de su compañía eléctrica en la que le daban el pésame por la muerte del titular de la cuenta.

La anciana no cabía en su asombro, incluso bajó a la portera para pedirle que le pellizcara el brazo y asegurarse así de que no estaba muerta. “Creo que pensó que me había vuelto loca”, bromea la mujer.

La carta decía lo siguiente: “Estimada clienta, se nos ha notificado que el titular de esta cuenta ha fallecido. Le enviamos nuestras sinceras condolencias. No hemos recibido el pago pendiente de £75.51 para saldar esta cuenta. Por favor, realice los trámites necesarios para efectuarlo”.

Aunque ahora la anciana bromea con la situación, en el momento se sintió muy molesta. La carta coincidió con el aniversario de la muerte de su marido por lo que el momento fue aún más duro. "Me gustaría saber quién informó de mi muerte a la compañía para poder estrangularlo", comenta Tillie con buen humor.