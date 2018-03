Ana Julia, a La Sexta: "Nadie le puede hacer daño. Gabriel es un angelito. Está bien y nos lo van a devolver" Así fueron las entrevistas de la pareja del padre de Gabriel en TVE y La Sexta: 'Tú si ves a un desconocido corre, eh, no te pares'. Y mira por dónde, ese mismo día desapareció el niño", explicaba IDEAL.ES Lunes, 12 marzo 2018, 10:05

La detención de Ana Julia Quezada tras ser sorprendida con el cadáver del pequeño Gabriel en el maletero de su coche ha provocado que la Guardia Civil y la Policía Nacional investiguen también su pasado en Burgos.

La pareja del padre del menor había participado en las numerosas batidas que se organizaron para buscar a Gabriel. Es más, apareció ante las cámaras en más de una ocasión. El pasado 1 de marzo explicaba a una reportera de La Mañana de TVE lo que le habían dicho al niño.

'Tú si ves a un desconocido corre, eh, no te pares'. Y mira por dónde, ese mismo día desapareció el niño"

"Esa misma mañana estuvimos desayunando y salió la conversación. La abuela y yo. Le dijimos: 'Tú si ves a un desconocido corre, eh, no te pares'. Y mira por dónde, ese mismo día desapareció el niño", aseguraba Ana. "Gabriel solo no se iría. No se alejaba, se marchaba de casa media hora y volvía. Le decías una hora y volvía", añadía.

Ana Julia Quezada que ha sido detenida en Vícar por la @guardiacivil habló con entereza para @tve_tve hace unos días https://t.co/VjKzBgFKArpic.twitter.com/SMtvr5DnWf — Telediarios de TVE (@telediario_tve) 11 de marzo de 2018

En La Sexta

"Gabriel está bien, nos lo van a devolver". Esas fueron las palabras de la ya arrestada al reportero de La Sexta Leo Álvarez, declaraciones que anoche dio a concoer el programa 'Expediente Marlasca'. "Nadie le puede hacer daño, es un angelito", agregaba Ana Julia.