Dos amigos heterosexuales se casan para no pagar los impuestos de una herencia

La problemática por los impuestos de las herencias ha llevado a tomar una drástica decisión a unos mejores amigos. Matt Murphy, irlandés de 85 años, se ha casado con Michael O'Sullivan, de 58 años, que también es su cuidador. Los dos son heterosexuales y por ello tienen un motivo para hacer lo que han hecho.

"Quiero a Matt y él me quiere a mí, como amigos"

Según informa The Guardia, Matt decidió que Michael fuera el heredero de su casa cuando muera. Sin embargo, la ley irlandesa establece que Michael tendría que pagar 50.000 euros de impuestos para poder herederar la vivienda. ¿La solución? Casarse. Afortunadamente, desde 2015 el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en Irlanda.

Cuando se enteraron de que siendo matrimonio Michael no tendría que pagar para heredar la casa de Matt, no lo dudaron. Hubo celebración y banquete. "Quiero a Matt y él me quiere a mí, como amigos", dijo Michael, que ya había estado casado antes y tiene tres hijos