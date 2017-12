El 'amigo invisible' más pesado: lleva un mes recibiendo regalos de Amazon que no necesita En las cajas de los 'regalos' aparece correctamente apuntada la dirección, su número de teléfono y su nombre. Pero él no ha pedido nada IDEAL.ES Martes, 26 diciembre 2017, 09:14

¿Se imaginan que no dejen de llegar regalos a su casa que usted no necesita para nada? Pues eso es lo que le lleva sucediendo a Terry Miller, vecino del estado de Michigan, en el último mes. Por el momento, ni la empresa ni la Policía han podido esclarcer por qué pasa esto.

Dice Terry que en las cajas de los 'regalos' aparece correctamente apuntada la dirección, su número de teléfono y su nombre. Pero él no ha pedido nada.

Amazon, por su partem aconsejó al hombre que se quedara con los regalos, ya que no tiene que pagar por ellos y la Policía le aseguró que no le haría preguntas en caso de que recibiera algo ilegal.

En su mayor parte los envíos que recibe Miller son complementos para smartpgones como cables USB, cajas de teléfonos, paños de limpieza. También hay una antena para PC y una bolsa para lavar la ropa, entre otras cosas.

El hombre ya no sabe lo que hacer y regala o incluso tira a la basura los regalos no deseados. Y eso sí: pide a su 'amigo invisible' que "deje de enviarlos" porque "no los quiere".