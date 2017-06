Alumnos acuden a clase con falda para protestar por la prohibición de llevar shorts Casi medio centenar de niños se ha sumado a la protesta contra la política de los uniformes FRAN JUSTICIA Sábado, 24 junio 2017, 14:21

En verano todos queremos ir algo más fresquitos, incluidos todos aquellos niños que tienen que seguir acudiendo al colegio en pantalón largo porque así lo estipulan las normas de sus centros.

Precisamente contra esta política es contra la que se ha reivindicado medio centenar de alumnos de la ISCA Academy, un colegio de la localidad británica de Exeter, quienes han optado por vestir con el uniforme femenino, una falda, con el objetivo de protestar por el hecho de no poder llevar shorts o bermudas, "Mi hijo quería llevar pantalones cortos pero le advirtieron de que sería trasladado a una habitación de aislamiento. La profesora les dijo: 'Podéis venir en falda si queréis'. Pero creo que estaba siendo sarcástica", reclamaba una madre.

Una frase que gran parte del estudiantado masculino se tomó al pie de la letra, ya que no dudaron en acudir al centro con la ropa de sus compañeras, algo bien visto por sus respectivos progenitores, “Permiten a las chicas que lleven falda todo el año así que creo que es totalmente injusto que los chicos no puedan vestir pantalones cortos. Ellos no tienen opción y me preocupa cómo puede afectarles el calor”, reivindicaba otra madre.

A raíz de los hechos, el colegio ha admitido que considerará en el futuro la posibilidad de cambiar la política referente al uso de uniformes en el centro, "Reconocemos que los últimos días han sido excepcionalmente calurosos y hacemos todo lo posible para que tanto el personal como los estudiantes se sientan lo más cómodos posible", argumentaba la directora.