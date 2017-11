Descubre los 6 alimentos 'trampa': no son tan sanos como parecen 01:01 Los expertos en nutrición recomiendan revisar la etiqueta de cada producto que adquirimos en el supermercado IDEAL.ES Sábado, 18 noviembre 2017, 16:21

La intención de llevar una alimentación sana y baja en grasas puede resultar poco fructífera por culpa de una serie de productos fraudulentos que se venden como saludables y que, en realidad, tienen poco contenido nutricional y pueden llegar a ser perjudiciales para la salud.

Recomiendan evitar refrescos, bollería y snaks de bolsa y revisar la etiqueta de cada producto que adquirimos en el supermercado

Estos son algunos ejemplos:

- Lácteos: muchos derivados de la leche llevan azúcares y grasas añadidas, como la nata. Siempre es mejor opción comprarlos en sus versiones originales.

- Integrales: algunos alimentos integrales sólo llevan una pequeña parte de fibra añadida, a pesar de que se venden como si estuviesen elaborados con el grano entero. Si, además, el producto es bollería, la mayoría tendrá grasas y azúcares añadidos.

- Alimentos para niños: Es importante tener mucha cautela con estos productos, que suelen contener azúcares añadidos en cantidades considerables.

- Productos light: aunque, supuestamente, son reducidos en grasa, suelen añadirles azúcares.

- Alimentos procesados: es mejor optar por productos naturales, para evitar los aditivos.

- Ecológicos: este concepto apunta a aquellos alimentos que no han sido cultivados con pesticidas. Según los nutricionistas, los nutrientes son similares a los de productos no ecológicos. No obstante, optando por los bio estaremos introduciendo menos contaminantes en nuestro organismo.

Algunos expertos en nutrición afirman que muchas grandes empresas dedican todos sus esfuerzos a las campañas de marketing, que confunden más que informan, por lo que escoger marcas blancas siempre es una buena opción. Además, recomiendan evitar refrescos, bollería y snaks de bolsa y revisar la etiqueta de cada producto que adquirimos en el supermercado.