Estos son los alimentos que suelen sentar mal Existen algunos que pueden provocar problemas digestivos, aunque no suframos ninguna intolerancia IDEAL.ES Domingo, 7 enero 2018, 00:42

Las intolerancias alimentarias están a la orden del día y, actualmente, es fácil conocer si padecemos alguna, acudiendo al médico a realizarnos unas sencillas pruebas. No obstante, existen algunos alimentos que suelen sentar mal, aunque no suframos ninguna intolerancia. En estos casos, una vez constatado que no somos intolerantes a determinados alimentos, debemos conocer cuáles son aquellos con los que debemos tener cuidado.

- El café suele afectar a nuestro sistema digestivo, es por eso que muchas personas recurren a esta bebida para combatir el estreñimiento. Si no te sienta bien, debes limitar su consumo.

- Aunque no seamos intolerantes a la lactosa, la leche puede llegar a sentar mal, ya que la combinación de la lactosa con el ácido gástrico puede producir dolor.

- Los alimentos ricos en fibra son muy saludables, pero debemos tener cuidado con su consumo, puesto que pueden provocar fuertes dolores de barriga.

- Tomar té o sopa demasiado caliente es una buena opción para calentarnos en los fríos días de invierno, pero el líquido a altas temperaturas puede dañar nuestro estómago.

- Las verduras son imprescindibles en una dieta saludable, pero si no las limpiamos bien y eliminamos todas las bacterias, podemos sufrir problemas digestivos tras su consumo.

- Los alimentos demasiado tostados pueden provocar dolor de estómago y, además, es cancerígeno.

- El alcohol irrita la mucosa del estómago si no comemos lo suficiente antes de ingerirlo. Además, las bebidas de alta graduación son muy perjudiciales para el sistema digestivo y para la salud en general.