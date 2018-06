Los alimentos tan adictivos como la cocaína que están en tu despensa R. L. P. Los alimentos grasos o especialmente azucarados provocan adicción al igual que ciertas drogas IDEAL.ES Domingo, 3 junio 2018, 11:23

Dicen que el comer y el rascar, todo es empezar y la sabiduría popular es muy justo eso, muy sabia. Cuando comenzamos a comer, no es que no podamos parar, pero siempre queremos más y más, en especia según que tipo de alimentos estés ingiriendo pues, lo creas o no, crean adicción.

Esta escena que muchos vivimos casi a diario, la del atracón, responde a una realidad: el centro de recompensa y placer del cerebro parece ser un tanto caprichoso y con ciertos alimentos se comporta de una forma parecida que ante el consumo de droga. Es decir, crean adicción.

Un reciente estudio le ha puesto nombre y apellidos a esos alimentos tan adictivos como la cocaína para no dejar de comerlos hasta que no quede ni una miga. No vamos a comparar una buena ración de verduras al lado de un paquete de patatas fritas. Sabemos cual escogerías. Precisamente este, junto a otros alimentos como el chocolate, las galletas o el helado, son los veintitantos que se encuentran en la dichosa lista de los alimentos tan adictivos como la droga. Descúbrelos en la galería de imágenes: