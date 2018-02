Alertan contra los nuevos números de la estafa de la llamada perdida: nunca llames a estos prefijos Apuntan a dos en concreto que siguen idéntico patrón a aquellos de los que ya alertó la Guardia Civil IDEAL.ES Miércoles, 14 febrero 2018, 11:18

Continúa el timo de la llamada perdida, pero la novedad ahora es que se añaden nuevos prefijos como el ‘+881’ o el ‘+371’. Según informa ‘Heraldo’, en Zaragoza ya son muchos los ciudadanos que aseguran haber sido víctimas de esta estafa que alcanza el éxito toda vez que se devuelve la llamada. El consejo general es que, si no espera llamadas del exterior, no la devuelva en ningún caso.

Fuentes de la Policía Nacional ya confirmaron a citado medio que se trata de números con tarificación especial y que tienen su traducción en la factura telefónica. “Suele ser un número largo con prefijo de un país extranjero”, reconocen. En su día la Guardia Civil ya emitió un tuit con esos prefijos procedentes de países como Nigeria, Albania o Ghana. Estos son los cuatro prefijos a los que nunca debes responder, pero no son los únicos.

El timo de la llamada perdida vuelve a la carga y suele usar estos prefijos:

355 👉Albania

225 👉Costa de Marfil

233 👉Ghana

234 👉Nigeria



No devuelvas la llamada a esos prefijos (a menos que sea de alguien a quien conoces, claro😁)

pic.twitter.com/aJDQ9jP6Ex — Guardia Civil (@guardiacivil) 28 de noviembre de 2017

Desde las autoridades se insiste en que dichas llamadas suelen realizarse de madrugada o por la noche” para que no de tiempo a las víctimas a contestar. Ya ha invadido también Andalucía. “El problema es que la gente no denuncia. Esto, unido a la dificultad para localizar a los estafadores, que cambian de número regularmente, hace que no se acabe con el problema”, relatan.