Alerta al usar tu ordenador: no confíes en este falso técnico de Microsoft La Oficina de Seguridad del Internauta alerta de este tipo de timos relatando lo ocurrido a un usuario, al que intentaron timar a través de este método IDEAL.ES Jueves, 1 marzo 2018, 10:53

Después de los numerosos fraudes que están teniendo lugar en los últimos años a través de Internet, debemos recordar que no es recomendable fiarse de determinadas llamadas telefónicas en las que, por ejemplo, nuestro interlocutor nos alerta sobre un problema en nuestro ordenador. Sin embargo, hay muchas personas confiadas que caen en la trampa.

La Oficina de Seguridad del Internauta alerta de este tipo de timos relatando lo ocurrido a un usuario, al que intentaron timar a través de este método. Al parecer, el internauta recibió la llamada de una supuesta técnico de Microsoft, que le advertía en un mal español (y después en un peor inglés) sobre un problema detectado en su ordenador.

El internauta se dejó llevar por la supuesta profesional, que le indicó que ejecutara el comando “eventvwr” desde una consola de comandos. Después, le apareció una ventana en la que se mostraba una lista de eventos críticos. La falsa operadora le dijo entonces que su equipo estaba infectado por un virus y que se podía solucionar en el momento. Para ello, pidió al internauta que instalara un programa de control remoto.

La víctima hizo lo que la operadora le indicaba y vio con sus propios ojos cómo ésta operaba en su equipo. Después, la falsa trabajadora le indicó que debía pagar 5 euros para obtener un “Certificado de Microsoft” para que el problema no se volviera a repetir. El internauta empezó a sospechar que algo no iba bien, de modo que pidió a su interlocutora que le explicase aquello de forma más detallada.

La operadora, en ese momento, cambió bruscamente el tono y le advirtió de que no podría acceder a su equipo si no pagaba los 5 euros. Ante esta respuesta, el hombre apagó el ordenador, mientras la timadora le advertía de que eso no serviría para nada, puesto que había puesto una contraseña a su usuario. Fue entonces cuando la víctima del timo decidió colgar el teléfono.

Al intentar acceder, el equipo le solicitaba, efectivamente, una contraseña. Afortunadamente, el internauta recordó un artículo de la Oficina de Seguridad del Internauta donde se exponía cómo acceder de nuevo a un ordenador bloqueado.

Al parecer, su caso no era el único. Según otros relatos, los timadores empiezan por pedir 5 euros y acaban solicitando cifras mucho más altas a las víctimas, si estas quieren recuperar el control de sus equipos.

Ante este tipo de fraudes, la Oficina de Seguridad del Internauta recuerda que si recibimos una llamada de este tipo debemos solicitar la identificación del técnico y nunca descargar el software de control remoto ni permitir que nadie acceda a nuestro equipo, si antes no se han identificado.