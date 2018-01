Alerta por el préstamo que te ofrecen por WhatsApp o Facebook: es una estafa ¿Cómo pueden evitar caer en este timo tan habitual? IDEAL.ES Martes, 30 enero 2018, 11:08

No es oro todo lo que reluce, y menos en Internet. En 2016, un estudio sobre cibercriminalidad en España, elaborado por el Ministerio del Interior, cifra en 1207 el número de víctimas de estafas bancarias. Ahora, el comparador de productos financieros ‘HelpMyCash’ alerta del incremento detectado de publicaciones en las que se ofrecen préstamos de altas cantidades a muy bajo interés. Pueden llegarles a ustedes por correo electrónico, pero también por Facebook y hasta por WhatsApp. Por tanto, presten atención.

Según recoge ‘ABC’, como elemento común en este tipo de estafas se encuentran mensajes cargados de errores tanto gramaticales como ortográficos. A veces se presentan como particular y otras como agentes bancarios. No se fíen. Les solicitarán un primer pago antes de la concesión del préstamo. A veces, incluso, hasta un segundo. Ambos se realizan por compañías como Western Union, y ya no se podrá recuperar. Una estafa como la más reconocida de WhatsApp.

¿Cómo evitar caer en esta estafa?

Los especialistas recomiendan, en primer lugar, ser cautos y comprobar las opiniones de otros usuarios a través de la web del supuesto prestamista. Deben valorar si se tienen activados los diferentes protocolos de seguridad de transferencia de datos. Esto se refleja en un candado junto a la URL del sitio web.

Desde la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), vinculada al Instituto Nacional de Ciberseguridad, se aconseja buscar incoherencias que puedan despertar sospechas como por ejemplo que el banco y el prestamista sean franceses y el contrato esté redactado en otro idioma diferente. En el caso de detectar anomalías, se recomienda denunciar ante las unidades de investigación tecnológica de las autoridades nacionales o autonómicas.