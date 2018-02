Alerta por posibles daños hepáticos ocasionados por un medicamento Señalan directamente al fármaco Esmya aunque podría añadirse todo aquel que cuente con el activo ulipristal IDEAL.ES Martes, 13 febrero 2018, 10:30

El fármaco Esmya se encuentra en el punto de mira. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha alertado de posibles daños hepáticos en un medicamento empleado para el tratamiento de los miomas uterinos. Se recomienda no iniciar nuevos tratamientos. Así lo han informado a través de un comunicado donde confirman la iniciación de una evaluación. Hasta que no concluya el análisis se recomienda a los profesionales que no inicien nuevos ciclos de tratamiento.

En el caso de esas pacientes que ya se encuentren con su ciclo es recomendable monitorizar la función hepática una vez al mes durante el tratamiento y entre dos y cuatro semanas después de concluirlo. Si las transaminasas superan dos veces el valor de lo normal se aconseja que se frene el tratamiento, según recoge ‘El Periódico’.

A través del formulario electrónico disponible en ‘www.notificaRAM.es’ se recomienda comunicar cualquier sospecha de reacciones adversas.

Estos son los 25 fármacos “no fiables” que la Agencia Europea del Medicamento exige retirar del mercado. Después de que se conocieran casos graves de daño hepático, el Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia europeo (PRAC) ha comenzado a reevaluar el beneficio de Esmya. Todo apunta al ulipristal, también activo de medicamentos como ellaOne, un anticonceptivo de emergencia. Por ahora no hay registro de daños.