La alerta de oleada de piojos y farmaceúticas que invade los grupos de padres de Whatsapp Se trata de un bulo que está haciendo creer a muchos padres y madres una falsa información IDEAL.ES Miércoles, 7 febrero 2018, 12:38

Ciertas publicaciones pueden ser peligrosas si no se conciben en su marco particular. El portal ‘Haynoticia’ lanzó recientemente una información que apuntaba a a detención de un farmacéutico “por soltar piojos en los colegios”. Quien no conoce las características de citado portal puede entrar en pánico. Así ha sucedido y se ha expandido por diferentes grupos de WhatsApp de los colegios, según informa ‘Sur’.

La supuesta noticia apuntaba a la detención el pasado 24 de enero del presidente de la Asociación de Farmacias de Madrid, que respondía a las siglas B.S.B., nada que ver con el presidente de la asociación de empresarios farmacéuticos, cuyo nombre es Cristóbal Javier López. Por tanto, estamos ante un nuevo bulo como el de las golosinas con droga que ya ha llegado a Granada.

Incluso se apuntaba a un ‘modus operandi’ en concreto, donde ya se deja entrever que se trata de una noticia cómica. El sujeto se hacía pasar por padre y rociaba a los niños con una solución cargada de piojos para elevar las ventas de champús y sucedáneos. Se recalcaba que el Seprona se había involucrado en recolectarlos para soltarlos en una zona segura. No se lo crean.