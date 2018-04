Alerta en toda España: el Whatsapp Plus al que no debes ni acercarte Las compañías se mantienen firmes en la recomendación de solo descargar aplicaciones oficiales IDEAL.ES Viernes, 6 abril 2018, 10:30

Si usted es de ese perfil de usuario que se hace valer de aplicaciones de terceros, procedentes de las respectivas tiendas de aplicaciones, debe andar con cautela. Desde diferentes portales especializados se alerta ya de que herramientas como WhatsApp Plus, disponibles en Google Play o Apple Store no es más que un engaño. La cuestión es que no va a aportarnos absolutamente nada más. Hay que tener cuidado al igual que con el timo de la foto de perfil. No se fíen.

Así lo señala el portal 'AdslZone', desde donde se apunta que su intención es adquirir información personal de nuestro dispositivo e instalar un troyano en el dispositivo. Promete poder utilizar cuatro cuentas de WhatsApp, herramienta por la cual ya ha trascendido una nueva estafa que apunta directamente a Apple y al iPhone X, en un mismo terminal, ocultar el famoso 'escribiendo' o suprimir los dobles clicks, pero todo es mentira.

¿Qué se recomienda entonces? Solo instalar aplicaciones oficiales de los servicios en cuestión. La propia compañía WhatsApp avisó tiempo atrás de la presencia de clientes alternativos a los que no se debía otorgar la confianza. En esta línea también se mostraron otras como Instagram o Facebook.