Alarma por la ciguatera, el «nuevo anisakis» que llega al pescado europeo Europa investiga la expansión de una toxina en el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, típica del Caribe, que causa intoxicaciones alimentarias IDEAL.ES Lunes, 26 junio 2017, 10:07

Nueva amenaza para el pescado. Se llama ciguatera y es una intoxicación alimentaria provocada por el consumo de peces de gran tamaño y que es bien conocida en el Caribe.

El problema está en el pescado, pero no es el origen de la infección. En realidad, la responsable es un alga microscópica, portadora de una toxina (ciguatoxina), que habita los arrecifes de coral en aguas templadas. Los peces hervíboros se alimentan de ella y comienza, así, su transmisión en la cadena alimentaria. Los pescados grandes se comen a los chicos, el pescador captura a los ejemplares más grandes y finalmente esa toxina que no causa ningún daño al animal acaba en el estómago humano. En esa escalada de la cadena alimentaria, la concentración de toxinas va en aumento y cuando llega al plato del consumidor está en su nivel máximo. Quien come un pescado infectado enferma.

A diferencia del «anisakis», el parásito que también causa estragos en el pescado, no se detecta a simple vista. No se ve, no se huele, no deja ningún color especial. El pescado con ciguatera no es sospechoso. Puede estar delicioso, absolutamente fresco..., y estar contaminado. La toxina solo se detecta con un análisis de laboratorio. Y, lo peor, tampoco hay ningún tratamiento preventivo que inactive la toxina. El riesgo no desaparece al cocinarlo a temperatura elevada o al congelarlo, como sucede con el anisakis.

Afortunadamente, no es una intoxicación letal, salvo que nuestras defensas estén comprometidas, pero provoca muchas molestias. Desde problemas gastrointestinales (diarrea, náuseas, vómitos...) hasta otros trastornos más llamativos que alteran el sistema nervioso como cambios en la sensación frío-calor, hormigueo en la lengua y alteraciones de la tensión arterial. No hay tratamiento específico, salvo fármacos para mejorar los síntomas. Incluso a veces, como el anisakis -otra intoxicación que causa estragos en el pescado-, se produce una reagudización y los síntomas vuelven al tomar de nuevo pescado aunque no esté contaminado e incluso al consumir bebidas alcohólicas.

Hace años, la ciguatera era un problema de poblaciones muy localizadas, en zonas costeras de destinos remotas. Hoy es la intoxicación provocada por consumo de pescado más común en el planeta. Se estima que cada año 50.000 personas sufren sus males. En Europa era el souvenir desagradable que algunos turistas traían después de haber pasado unas vacaciones exóticas. Ya no. La ciguatera se ha instalado en los mares que bañan el continente y los europeos lo sufren al tomar pescado importado.

Para más información consulte ABC.es.