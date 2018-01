La aislan de sus compañeros en el instituto por raparse el pelo para luchar contra el cáncer Para evitar el castigo, la dirección sugiere que Niamh use un pañuelo hasta que el pelo crezca lo suficiente para cumplir con las normas IDEAL.ES Martes, 9 enero 2018, 10:56

La dirección del colegio inglés Mounts Bay Academy ha decidido castigar a una de sus alumnas, Niamh Baldwin, por raparse la cabeza para recaudar dinero para la lucha contra el cáncer. La joven decidió sacrificar su larga y rubia melena y donar los beneficios a Little Princess Trust, una compañía que fabrica pelucas para enfermos de cáncer.

Sin embargo, su proeza no fue bien recibida en el colegio, donde no comprendieron la conducta de Niamh y decidieron aislarla del resto de compañeros hasta que le vuelva a crecer su melena. El centro argumenta, para justificar el castigo, que la longitud del cabello no cumple con la política de uniformes.

Anneka, la madre de Niamh, ha denunciado lo ocurrido ante la prensa, asegurando que el castigo ha sido muy injusto y un acto discriminatorio. A pesar de las consecuencias, la madre de Niamh asegura que se siente orgullosa por la valentía que ha tenido su hija al raparse el pelo por la lucha contra el cáncer.

La escuela, por su parte, insiste en que no se permite ni a los chicos llevar el pelo más corto de lo establecido (al 2) y que nunca se ha podido llevar cortes de cabello extremo en el centro educativo. “Si Niamh hubiera preguntado a la escuela, esto se le habría indicado y se habría sugerido una idea alternativa para recaudar fondos”, dice la directora.

Para evitar el castigo, la dirección sugiere que Niamh use un pañuelo hasta que el pelo crezca lo suficiente para cumplir con las normas.