La admirable maestra que dejó 1 millón de dólares en herencia a sus alumnos Genevieve Via Cava. «No me extraño su donación, me dijo que lo haría, pero no podía imaginar que tuviera tanto» Domingo, 10 junio 2018

Hay historias que impactan por su humanidad. Y la que nos ha dejado para el recuerdo Genevieve Via Cava es una de ellas. Esta maestra de la Escuela Dumont, en Nueva Jersey, legó una herencia de un millón de euros para los alumnos de la citada institución a su muerte.

«No me extraño su donación, me dijo que lo haría, pero no podía imaginar que tuviera tanto», aseguró uno de los directivos del centro tras conocer el valor de la cantidad.

Según hemos podido conocer a través del New York Times, Genevieve Via Cava se dedicó toda su vida a atender a alumnos con necesidades especiales de primaria y secundaria. Lo dio todo por ellos.

Gracias a su donación se creará una beca de 25.000 dólares anuales para uno o varios alumnos. «Su familia pasó por la Depresión, y creo que mucho de eso tuvo una gran influencia en su vida, siendo tan frugal», dijo uno de sus amigos.