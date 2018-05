«Mi adicción al sexo me destroza la vida»: la dura confesión de una madre Rebecca Barker, de 37 años, reconoce haber perdido el control de su vida tras dar a luz a su tercer hijo CHRISTIAN LLANO Lunes, 7 mayo 2018, 10:28

Su nombre es Rebecca Barker y responde al de una madre británica que ha confesado públicamente haber sufrido una pesadilla por su adicción al sexo. Esta mujer, de tres hijos, reconoció en una entrevista a la BBC que, tras el tercer alumbramiento, en 2014, llegó a perder el control de su vida, algo que mermó y mucho su relación de pareja.

«No podía sacármelo de la cabeza. Era algo compulsivo. Tener sexo cinco veces al día no era suficiente. Era lo primero en lo que pensaba al levantarme. No podía sacármelo de cabeza», confesó. A sus 37 años, esta madre confesó que le habían diagnosticado depresión. La situación con su pareja se volvió insostenible. No salía de casa. Indicios que se incluyen como los rasgos de una persona adicta al sexo.

«Me daba vergüenza que solo pudiera pensar en eso, o que la gente pudiera leerme la mente. Estar rodeada de personas llegó a incomodarme. Mi pareja me preguntaba el motivo por el que actuaba así y me acusó de tener otra relación que me hacía sentirme culpable», recalcó. Mientras tanto, otras parejas reconocen que sus maridos prefieren los videojuegos al sexo.

Barker se separó y se fue a vivir con su madre. Cambió de trabajo y se marchó a Francia para superar la depresión y la adicción. Su situación queda enmarcada en la futura aprobación por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), esperada para mayo de 2019, del 'Trastorno del comportamiento sexual compulsivo' como enfermedad.