¿Vas a adelgazar si bebes agua con limón o vinagre? Milagros, en la alimentación y en el deporte, nada de nada ANA ÁVILA Domingo, 14 enero 2018, 16:00

Son innumerables los supuestos beneficios que se le atribuyen al agua con limón o vinagre. De hecho, numerosas celebrities hablan sin tapujos sobre este ‘secreto de la eterna juventud’ y afirman que el truco está en tomarlo en ayunas cada mañana.

¿Qué tiene de verdad este famoso mito?

El nutricionista y farmacéutico de @all_nutrition_, Jaime Martinez, vuelve a resolvernos las dudas sobre este mito, además nos habla del famoso detox. ¿Quieres saber la verdad?

¿Realmente adelgaza?

No, es un mito. El agua con limón por las mañanas lo único que te va a aportar es eso, agua (te hidratará), y el jugo de limón te aportara algunas vitaminas, pero pocas, ya que solo estás exprimiendo medio limón. Sería mucho más saludable que tomes una pieza de fruta, tiene muchas más vitaminas y además, al no exprimirla no estarías perdiendo la fibra.

¿Sirven para desintoxicar nuestro organismo?

