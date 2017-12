«Ella lo sabía» Uno de los carteles en los que se señala a Meryl Streep. / R. Z. Acusan a Meryl Streep de «callar» en el 'caso Weinstein' S. Z. Jueves, 28 diciembre 2017, 00:38

Meryl Streep quiso con su denuncia pública castigar las acciones del hombre al que un día consideró el Dios de la industria cinematográfica. Pero las réplicas del 'terremoto Harvey Weinstein' no sólo han sacado a la luz más casos de depredadores sexuales, sino que los grandes detractores de la actriz cuestionan ahora que ella no supiera lo que sucedía y la culpan de no haber actuado antes.

La primera en atacarle fue Rose McGowan, una de las supuestas víctimas de Weinstein, que llegó a acusar de «hipócrita» a la oscarizada intérprete. Streep dijo sentirse «herida» con sus palabras y reiteró no saber nada sobre los supuestos abusos cometidos por el productor de cine. «No me mantuve deliberadamente callada», aseguró. Y en medio de la polémica, un exmarine ha aprovechado la popularidad que ha alcanzado este enfrentamiento para empapelar las calles de Los Ángeles con carteles de Streep junto a Weinstein, ambos sonrientes, y ella con los ojos cubiertos por una franja roja que reza «She Knew» («Ella Sabía»). La campaña de desprestigio se la ha atribuido Sabo, un exmilitar reconvertido en artista de ideología ultraconservadora. Según ha afirmado a 'The Guardian', lo hace en venganza por las críticas que la protagonista de 'Memorias de África' ha vertido contra el presidente Trump y ha dejado caer, pese a todo el revuelo montado, que no está seguro al 100% de que ella supiera de los abusos que estaba cometiendo el productor.