Así es la abuela más joven de Gran Bretaña

Carrie Hilton es, probablemente, la abuela más joven de Inglaterra con 36 años. Cuando tenía 18 años dio a luz a su hija Clarice y esta última lo ha hecho recientemente, a los 17.

La abuelita “hot” es fanática del kickboxing y mantiene su figura en forma gracias a la intensa práctica deportiva. Su estado físico la ha llevado a compartir ropa con su hija, tal como indicó Daily Mail.

“A veces digo que soy la hermana de Clarice. Nos reímos bastante”, cuenta la mujer, y asegura que tampoco teme ir de compras excesivas de cosméticos para lucir bien. Carrie lleva gastadas unas 13.000 libras en tratamientos que incluyen implantes mamarios y extensiones de cabello.

"Siempre he estado en forma y activa. No salgo mucho, todo lo que hago es trabajar y entrenar, así que no he usado el hecho de que soy una abuela para defenderme de cualquier joven”, detalló Carrie.