Una policía amamanta a un bebé rechazado por la madre

La oficial ayudante de la Policía de la provincia argentina de Chubut, Mónica Quijón, ha alcanzado una popularidad inimaginable, por un bonito gesto que tuvo el pasado sábado en la comisaría en la que trabaja. Todo ocurrió cuando, estando Quijón de servicio, apareció un hombre con un bebé en brazos, acompañado de su hermana.

Ésta última anunció que quería poner una denuncia a la madre del bebé, pareja de su hermano, por no alimentarle naturalmente. La pequeña no paraba de llorar, por lo que Mónica Quijón decidió actuar para calmarla. “Al escuchar que la niña lloraba cada vez más entendí que tenía hambre y su padre no podía calmarla. Como soy madre de un bebé de 11 meses entiendo la situación, la cual me conmovió y estremeció. Al ser mi bebé lactante me ofrecí rápidamente a darle el pecho a la bebé”, explica la agente.

Los familiares del bebé, en un primer momento, protestaron ante la actitud de Quijón, pero en cuanto comprobaron la tranquilidad que transmitía al bebé, se calmaron y permitieron que la policía siguiera amamantándola, hasta que la pequeña se quedó completamente dormida.