La DGT ofrece crear una escala de examinadores y ampliar la plantilla con militares

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha ofrecido a los sindicatos la creación de una escala específica de personal examinador y ampliar la plantilla actual de 750 personas, con 100 adicionales, procedentes del personal de tropa y marinería de Ministerio de Defensa. Este martes tuvo lugar la tercera jornada de huelga con un seguimiento del 70 y el 80% de los examinadores, en una movilización que está previsto que continúe hasta final de mes.

La propuesta de una nueva escala, realizada ante los representantes sindicales en la Mesa Delegada de Tráfico, fue valorada positivamente por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). Y es que para ser actualmente examinador un funcionario de la administración solo tiene que superar un curso interno de formación. A juicio de este sindicato, la creación de la nueva escala supondría la apertura de las plazas a personal de fuera de la administración por medio de una oposición libre, lo que «aleja el fantasma de la privatización» de los exámenes.

No obstante, esta propuesta que también contempla su adscripción al grupo C1 de funcionarios, es «insuficiente» para CSIF, porque la nueva escala «no cuenta con un complemento específico en el ámbito de las retribuciones y no afectaría al conjunto de la plantilla». Según sus datos, de los 750 examinadores, 300 no verían reflejado ningún incremento en su nómina al tener ya una categoría superior.De esta manera, la central sindical anuncia que el conflicto en la DGT «va a continuar».

Desde la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) aseguraron que la incorporción de militares al cuerpo de examinadores «puede ser tan válida y eficaz como cuando los que se incorporaron fueron funcionarios del cuerpo de Correos». «Incluso la opción de crear empleo público desde un Gobierno, que se jacta de lo bien que van las cosas y el buen ritmo de crecimiento, sería bien visto por los ciudadanos», explican.

Para las autoescuelas, «la huelga era evitable desde hace tiempo y no ahora, el día siguiente, tratar de resolverlo a la carrera. Se han dejado pasar dos largos años». La CNAE apunta que los motivos de la huelga están en «cuando ya se evitó la anterior convocatoria por parte de María Seguí, entonces directora general de Tráfico, que reconoció y se comprometió a resolver las reivindicaciones del complemento y creación de una escala especifica». «Y llegaremos al día después de la huelga. El conflicto seguirá sin resolverse con las actuales posturas, y nos encontraremos con 70.000 o 100.000 personas, ya se verá, que no habrán podido examinarse y obtener su permiso de conducir», finalizan.