Laura Matamoros pierde el norte en 'Supervivientes'

Algo estaba pasando con Laura Matamoros en 'Supervivientes' . La hija de Kiko Matamoros entró al concurso como una de las favoritas para hacerse con la victoria final y sin embargo el paso de las semanas la hicieron pasar a un segundo plano. Siempre detrás del foco de Gloria Camila, Kiko o incluso Alba Carrillo o Leticia Sabater. Pero ahora todo ha cambiado y no necesariamente para bien.

La concursante ha pasado de ser una más en la isla a erigirse en uno de los personajes más relevantes de los últimos días. No hay conato de pelea en el que no esté presente y su relación con Gloria Camila no hace más que perjudicar lo que parecían ser opciones serias de ganar 'Supervivientes'. Los espectadores consideran además que Laura ha pasado a ser la misma que ya concursó en 'GHVip', es decir, la Laura Matamoros más dura.

Quizá haya sido el paso de las semanas o la presencia de Gloria Camila como maestra de ceremonias pero lo cierto es que Laura Matamoros se ha mostrado más que nunca en 'tierra de nadie', como el programa de este martes. Porque no está dejando ningún cabo suelto pero a la vez se está enemistando lo suficiente con sus compañeros y con la audiencia como para dar por sentado que no podrá ganar esta edición de 'Supervivientes'.