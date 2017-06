'El Hormiguero' mete la pata en la visita de las Nancys Rubias

'Marcianos yeyés' de las Nancys Rubias es un disco que aspira a sonar mucho en los próximos meses. El inconfundible grupo liderado por Mario Vaquerizo es un ejemplo más de que ser diferente está de moda. Por eso su visita para promocionar su nuevo álbum en 'El Hormiguero' no ha pasado desapercibida. Especialmente por una metedura de pata del programa que han visto rápidamente las redes sociales.

Mientras hablaban de que Las Nancys Rubias en realidad iba a tener otro nombre porque "el único hombre que hay en el grupo se llama Marto Vaquerizo" asegura Mario sobre su hermana Marta a la que rebautiza, 'El Hormiguero' ha cometido un error. Mario ha sido presentado como suele hacerse en el programa de Pablo Motos con un rótulo bajo su nombre en el que aparece una descripción que en esta ocasión ha pasado alguna línea roja.

Los espectadores se han percatado de que 'El Hormiguero' ha llamado a Mario Vaquerizo la "Nancy anoréxica" en su rótulo. Una descripción muy poco afortunada entre otras cuestiones porque se hace broma con algo que en principio no parece apropiado para ello. No obstante, debido a que las Nancys Rubias es un grupo sin prejuicios, el mensaje no tiene mayor trascendencia que la que los espectadores han querido puntualizar.