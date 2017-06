El concursante "sospechoso" de 'First Dates'

Sobre gustos no hay nada escrito. Eso es algo que se ha repetido hasta la saciedad y que en 'First Dates' se confirma cada día. Este lunes lo ha hecho gracias a Josemi, un hombre de 57 años que ha levantado las suspicacias de los espectadores. Porque aunque él ha ido buscando el amor de una mujer, algunos sospechan que no es precisamente una mujer lo que anda buscando sino más bien alguien de su sexo.

Más allá de los prejuicios, la audiencia de 'First Dates' describe a Josemi con claridad. A su edad es asesor de imagen y su conversación con su ligue Gracia, de 49 años, no ha terminado de convencer sobre si de verdad pretendía hacer buenas migas con ella pese a que la ha besado en más de una ocasión. Además la confesión de Josemi de que "me encanta el oxígeno" no ha hecho sino ahondar en el habitual humor que tienen las redes sociales y que em Josemi han encontrado a su estrella.

La verdad es que Josemi me tiene confundido, no sé si es un sobón o un gay reprimido, en todo caso el florero le viene grande #firstdates364 — Amadeus (@Valandyl) 19 de junio de 2017