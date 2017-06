Piden a la Guardia Civil y la Policía que investiguen los insultos a Iván Fandiño en Twitter

Ha ocurrido de nuevo. Con la muerte del diestro Iván Fandiño las redes han vuelto a arder. Mensajes como "torero muerto abono pa mi huerto. Con Ivan Fandiño me van a salir unos tomates riquísimos" o "hoy Ivan Fandiño, otro puto torturador menos". Hasta se han hecho bromas de mal gusto usando la imagen de la cogida y textos como "no es nada... Maricón, es Arte" o "¡Arte para Cagarte!" Comentarios que han recibido la repuesta de usuarios de las redes escandalizados. Palabras como "cuanta cobardía y maldad bajo tu máscara. Ni siquiera tienes valor de utilizar tu nombre" o "si te burlas y gozas la muerte de un ser humano, no teines ningún derecho a defender la vida de ningún animal" han salido en defensa del fallecido.

La red también ha servido para transmitir mensajes de condolencia. La Casa Real le ha rendido homenaje. El presidente Mariano Rajoy habla de triste noticia. El ministro del Interior que elegido una cita del torero para darle su adiós. Los ataques no son nuevos.

El año pasado se investigaron cientos de mensajes que festejaron la muerte del diestro Victor Barrio. De crueles comentarioss tampoco se libro un niño de sólo 8 años que quería ser torero y falleció a causa de un cáncer. Reacciones que en lugar de amedrentar al mundo del toreo le han servido como argumentos para denunciar que ésta es una conducta generalizada entre los animalistas.

Por eso, en esta ocasión ha habido mensajes entre los antitaurinos lamentando la muerte de Fandiño. Muchos usuarios han remitido ya los mensajes a la Guardia Civil y la Policía por si hubiera indicios de delito en ellos.