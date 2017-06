"Mamá, estoy muriendo, gracias por lo que has hecho por mi"

Asciende a treinta el número de fallecidos a causa del repentino incendió que acabó con la Torre Grenfel de Londres el pasado lunes. Entre ellos, Gloria Trevisan, de 26 años, y su novio, Marco Gottardi, de 27.

Ambos arquitectos llegaron a la capital inglesa hacía tan solo tres meses en busca de unas condiciones laborales mejores, pero el destino quiso que se instalasen en una torre que meses más tarde verían arder.

Afortunadamente, la joven pudo llamar a sus padres minutos antes de morir para poder despedirse de ellos. Una dramática conversación que sus progenitores no dudaron en grabar para poder recordar la voz de su hija y su testimonio para siempre, “De aquí no podemos salir, estamos bloqueados. Me duele mucho el no poder abrazaros nunca más. Tenía toda la vida por delante. No es justo. No quiero morir. Yo quería ayudaros. Os doy las gracias por lo que habéis hecho por mí. Mamá, me doy cuenta que estoy muriendo. Iré al cielo. Os ayudaré desde allí”, expresaba la joven en la última llamada que realizó, aproximadamente a las 4:07 horas de la madrugada.