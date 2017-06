El peligro de dormir más el fin de semana para recuperar el sueño perdido

Es una práctica habitual: el fin de semana muchos aprovechan para recuperar las horas de sueño que no han podido disfrutar de lunes a viernes. No obstante, el conocido como jet lag social no es nada bueno para nuestra salud, según recoge New Scientist.

Durante el fin de semana ignoramos el ciclo natural del día y la noche para dormir toda la mañana. Investigadores de la Universidad canadiense de Guelph de Ontario han alertado que este tipo de prácticas con problemas que van desde la irritabilidad, fatiga crónica hasta problemas cardiovasculares.

Durante su estudio, entre otras cosas, han recogido que levantarse a las 8 cuando normalmente se hace a las 7, aumenta un 11% el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular. Por ello recomiendan que intentemos mantener el mismo horario de sueño los sábados y domingos que durante el resto de la semana.