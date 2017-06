Recibe una brutal paliza haciendo ‘running’ por la noche

Son muchas las personas que con el buen tiempo deciden practicar deporte durante la noche, pero es una franja horaria en la que se debe tener cuidado, ya que se pueden sufrir agresiones como la que sufrió Raúl Redondo Rubio, quien recibió una brutal paliza mientras corría por la noche.

Al parecer, tal y como ha contado Redondo en exclusiva a HOY, “Estaba corriendo a las once de la noche del miércoles. Hacía el mismo recorrido de siempre. Iba por el que llaman el cruce de La Cuchara, cuando desde Fuente Rocha puedes coger el camino a las minas de Valdeflores o el camino hacia el Residencial Universidad. Cogí este y cuando iba corriendo sentí un golpe en la cabeza que me hizo caer al suelo. Me debieron de dar por la espalda. En el suelo dos personas empezaron a golpearme con dos palos; me intentaba levantar, pero otra vez me daban en la cabeza, en la cara y me tumbaban. Volvía al suelo y allí me daban patadas en el rostro y me golpeaban con los palos otra vez. Creo que fueron unos tres minutos, pero todo fue muy rápido. Me dejaron sin sentido y se fueron”, explicaba.

Cuando recobró el sentido fue hasta su casa y allí un familiar le llevó a Urgencias. A pesar de que no puede recordar ni identificar a los agresores, poco después acudió a una comisaría cercana para denunciar la agresión, “Es una zona oscura y ni vi nada que pueda identificarlos, ni les escuché decir nada; sólo me golpeaban”, indicaba al medio citado anteriormente.

La Policía ha rastreado la zona en busca de algo que pudiera ayudar a identificar a los agresores, y aunque de momento descartan un posible ajuste de cuentas por asuntos que tengan que ver con tráfico de drogas o algo similar, sí barajan la hipótesis de que los delincuentes hubieran sido contratados para hacerle daño al hombre, especialmente en cara.