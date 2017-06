Organiza una pedida de mano descomunal y se queda sin novia

Cuando nos lanzamos a la piscina debemos estar seguros de que hay agua en su interior, o de lo contrario sufriremos. Algo similar es lo que ocurre con el amor, no puedes preparar una pedida de mano espectacular ante todo un estadio si no estás 100% seguro de que la otra persona te corresponde, y si no que se lo digan a este joven.

El hombre había involucrado en la pedida de mano que iba a hacerle a su chica a todo el estado de Columbia Fireflies. Así, los jugadores comenzaron a bailar al ritmo de ‘Marry You’ de Bruno Mars y todo el público aplaudía y cantaba para la feliz pareja.

Sin embargo, cuando el chico sacó el anillo y se lo mostró a la joven, esta no dudó en darle calabazas y se marchó rápidamente. Tras lo ocurrido el novio pasó 45 minutos solo y sin hablar con nadie.