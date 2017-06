La madre y modelo perfecta: «Figo es celoso en plan sano»

La modelo perfecta, con la sonrisa perfecta, las medidas perfectas y el matrimonio aparentemente perfecto no cree en la perfección. «¿Perfecta yo? Pregúnteles a mi marido y mis hijas... La perfección no existe -ataja Helen Svedin-. Igual que tampoco existe la felicidad completa». Svedin actuó como madrina en la fiesta celebrada esta semana en la madrileña Casa Suecia con el prestigioso champán Bollinger como anfitrión. 'Life can be perfect' (La vida puede ser perfecta) rezaba el lema de la velada... Y viendo a la escultural modelo con una copa del nuevo 'Rosé' en la mano lo parecía. Salvo por un pequeño detalle: los 40 grados de temperatura que convertían Madrid en un horno crematorio. «Lo gracioso es que luego cuando vuelvo a mi país paso frío. ¿Es que no puede haber un término medio?», protestaba ella riendo. Después relató que estos días combate el calor «pasando mucho tiempo en la sección de yogures del súper, que es donde más fresco se está».

De voz grave e ironía nórdica, la mujer de Figo, a sus 40 años y con tres hijas de 18, 15 y 12, dice sentirse en el mejor momento de su vida, aunque luego aclara que no se da mucho crédito a sí misma «porque siempre digo lo mismo, siempre creo estar en lo mejor. Será mi forma de ser». La fiesta, con más de 150 invitados, recreaba el ambiente del lujoso casino de James Bond y ahí Svedin lo tiene muy claro... «Mi 007 favorito es sin duda Pierce Brosnan. Mucho más atractivo que el actual Daniel Craig. Pero es que a mí me gustan los morenos. Si son latinos, mejor». Lo dice la mujer que el verano pasado celebró en Ibiza sus 15 años de unión con un 'morenazo' portugués conocido mundialmente como Figo.

El único secreto de un matrimonio duradero según Helen Svedin es «echarle a la relación mucho amor, no queda otra. Hay épocas que te cuesta más, otras menos. Pero al final el balance es bueno». Conoció al exdelantero en un espectáculo de Joaquín Cortés «al que me llevaron -recuerda-, no sabía ni a lo que iba. Pero me sentaron a su lado... Y hasta hoy». Ella sueca, él portugués. «Dicen que los opuestos se atraen y creo que ese es nuestro caso. Yo quizá no, pero Figo te diría que cumplimos totalmente el tópico, que él es el latino pasional y yo la nórdica rubia distante. Así que lo acepto, ja, ja, ja...».

«Me gusta ganar, y con la competición me pico»

Seguir la ola

Una de las más recientes apariciones públicas de la pareja tuvo lugar sobre la alfombra roja de la última gala de los premios Laureus, donde Svedin quitó el hipo a más de uno con un despampanante vestido negro de Adriana Iglesias cuyo escote trasero llegaba justo hasta el lugar donde la espalda pierde su nombre. «Yo le suelo consultar a mi marido la ropa que me voy a poner... Pero al final me pongo lo que me parece», precisa la maniquí. Aquel escote dio la vuelta al mundo y levantó pasiones. Pero Figo no es celoso... «¿Ah, no? -pregunta ella divertida-, vale dejémoslo ahí». Luego confiesa que sí, que «un poquito de celos sí tiene, pero en plan sano».

Mucho antes de convertirse en la imagen internacional de la marca H&M, Helen Svedin era una niña de campo. «Crecí en un pueblo de 15.000 habitantes. Pero me fui muy pronto -recuerda-. Aquello era demasiado tranquilo y yo estaba en esa edad en la que ya sientes que quieres comerte el mundo. Empecé a viajar con 16 años, pero siempre volvía para acabar el colegio, los estudios. Aunque he cometido alguna locura de vez en cuando, creo que he sido siempre bastante responsable». Dice que no fue una niña soñadora, que siempre ha vivido al día. «He seguido un poco la ola, allá donde me ha llevado. Y he tenido suerte. Bueno, también hay que saber surfear esa ola».

Los que la conocen bien destacan su habilidad como dibujante. «Le dedico poco tiempo pero a veces, mientras ayudo a mis hijas con los deberes, me encuentro con un lápiz y un papel y no puedo resistirme». No descarta dedicarse a pintar algún día, aunque ahora mismo su pasión son los caballos. Se lo ha tomado tan en serio que ya forma parte del circuito hípico. «Esto supone mucho entrenamiento y disciplina, pero yo estoy encantada». Su meta es dar la sorpresa y alzarse con algún título. «Es que me gusta ganar -reconoce-. Yo con la competición me pico».