"¡No me echen de España!", la petición de un inmigrante de Mali que lleva 10 años en Cáceres

En junio de 2007, Moumine Kone llegó a Canarias en patera. Desde el 2008 vive en Cáceres, en donde asegura que ha rehecho su vida. Ahora, este inmigrante de Malí ha lanzado una petición en Change.org para evitar que lo echen de España. Kone ha sido detenido porque el Ministerio del Interior le ha denegado el asilo, a pesar de que cumple todos los requisitos de arraigo.

Este es su texto completo:

"Me llamo Moumine Kone, aunque aquí en Cáceres me llaman Mou. Soy de Mali. Llegué a España en patera en el año 2007. Desde 2008 soy vecino de Extremadura, en donde he rehecho mi vida. Estudié en la Universidad Popular de Cáceres, aprendí español, hice varios cursos de formación profesional… Y desde 2014 he trabajado en varias empresas: como cocinero, en seguridad, cuidando personas mayores… siempre cotizando a la Seguridad Social. Tras diez años aquí, en Cáceres tengo mi casa, mi novia, mis amigos, mi vida.

Tras diez años aquí, en Cáceres tengo mi casa, mi novia, mis amigos, mi vida

Desde 2012, año en el que conseguí mis papeles, soy solicitante de asilo. Renuevo mi tarjeta cada tres meses y este año cada seis, como corresponde. El jueves pasado, cuando estaba trabajando, me llamaron de comisaría para que fuera a recoger una vez más mi tarjeta de renovación, pero cuando llegué, me dijeron que estaba detenido porque el Ministerio del Interior me ha denegado el asilo. Sin más explicaciones, me quitaron mi pasaporte y toda mi documentación, Y lo peor de todo: me dijeron que en menos de 15 días debía abandonar el país.

Firma, por favor, para pedirle al Ministerio del Interior que detenga la orden de mi expulsión y me conceda el permiso de residencia que me permitiría permanecer en Cáceres, en donde ya he rehecho mi vida. ¡Llevo aquí 10 años aquí y cumplo todos los requisitos!

Al quitarme los papeles, obligaron a mi empresa a darme de baja. Así que de un día para otro me dejaron indocumentado y sin trabajo

Al quitarme los papeles, obligaron a mi empresa a darme de baja. Así que de un día para otro me dejaron indocumentado y sin trabajo. Y con una orden de abandonar el país en unos días. Me dejaron irme a casa porque no había hueco en ningún CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) pero tengo que volver en unos días a comisaría y tengo mucho miedo de que esa sea la última vez que salga de mi casa, la última vez que vea a mi novia, la última vez que camine por Cáceres, que ya es mi ciudad.

Antes no podían concederme la tarjeta de residencia porque era incompatible con una solicitud de asilo, pero ahora, al negarme la solicitud por considerar que mi país ya es seguro (lo cual no es verdad), no existe ningún motivo para no darme el permiso de residencia que me corresponde. ¡Cumplo todos los requisitos de arraigo! 10 años viviendo aquí, contratos de trabajo, certificaciones de estudios finalizados, informe de vida laboral, cotización a la seguridad social, una vivienda, mi pareja...

Si ahora me obligan a volver allí, van a destrozarme la vida

Cuando yo era un niño, mis padres murieron en Mali a causa de la guerra. Años después, yo me vine a España por seguridad y en busca de mejores oportunidades. Si ahora me obligan a volver allí, van a destrozarme la vida. Aunque los informes de Acnur digan lo contrario, mi país sigue siendo víctima de un conflicto. Además, yo ya tengo mi vida aquí. Por favor, por un papel... no me la rompan".