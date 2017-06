6 meses de cárcel a los padres del bebé que murió por una dieta sin gluten

Los padres del bebé que falleció con apenas siete meses porque le proporcionaron una dieta sin gluten se enfrentan ahora a seis meses de cárcel según la sentencia de un tribunal belga. Según explica el diario The Independent, el hijo de la pareja falleció como consecuencia de malnutrición y deshidratación ocasionada por una dieta impropia para él ya que de hecho llegó a fallecer pesando poco más de cuatro kilos.

El juez considera que "el fallecimiento del bebé fue el resultado de alimentarlo con productos no adecuados para un niño de su edad". Además se da el hecho de que el bebé no fue diagnosticado con intolerancia a la lactosa ni al gluten por lo que no había motivos reales para que el menor fuese alimentado de esa manera.

En ese sentido el tribunal considera que la sentencia está ajustada al caso. El propio juez alude al hecho de que ha tratado de imponerles la sentencia mínima porque "está claro que los acusados ya han sido severamente castigados porque necesitan seguir con su vida sabiendo que son responsables de la muerte de su hijo, a quien verdaderamente querían".