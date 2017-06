Lo dice la ciencia: revelan quién es el superhéroe más poderoso

No lo dicen los niños, ni los amantes del cómic... lo asegura un sesudo estudio realizado por un grupo de estudiantes de la Universidad de Leicester, que dicen haber invertido siete años en analizar los poderes y debilidades de los principales superhéroes de Marvel y DC para elegir al más completo, a aquel que en un hipotético duelo se impondría al resto y cuyas habilidades no supondrían un problema en la vida real. Para ellos, atendiendo a sus cálculos, el ganador indudable es Superman.

Desde un punto de vista totalmente científico, el llamado Hombre de Acero es un prodigio que podría imponerse al resto de superhéroes con relativa facilidad, a no ser que alguno le echase algo de kriptonita en el Cola Cao, variable que no contempla el estudio, cuyas conclusiones han sido publicadas en dos revistas editadas por la universidad británica: Journal of Physics Special Topics y Journal of Interdiscplinary Sciente Topics. Según destacan los autores del trabajo -futuros biólogos, físicos e ingenieros-, el catálogo de recursos de Superman es casi ilimitado: vuela, tiene fuerza, velocidad, resistencia... y es, además, una especie de fuente energética de enorme potencia. Según sus cálculos, es capaz de generar ataques de hasta 7.07x105 Julios/segundo con energía solar acumulada, siguiendo la 'Ley de Conservación de la Energía'.

Según el ranking, después de Superman, los más poderosos serían Lobezno -prácticamente inmortal al poder curarse cualquier herida, con una fuerza sobrehumana y sentidos y reflejos muy agudos-, Thor -que es algo así como una bomba energética- y Mística, que puede duplicar el aspecto de cualquier ser vivo, goza de un poder antienvejecimiento, posee factor de curación acelerada y dispone de inmunidad a medicinas y venenos.

Batman, en serios apuros

Y, ya por detrás de este cuarteto fantástico, se encuentran The Flash, Spider-Man, Batman, Lagarto, Iron Man y Silver Surfer. ¿Por qué están en el furgón de cola de los superhéroes? La mayoría, porque sus dones no son muy atractivos o porque sus habilidades, desde el punto de vista científico, a veces suponen más un problema que un poder. Por ejemplo, Batman, que es uno de los peor parados del estudio. El héroe de Gotham, que no deja de ser un mortal con mucho dinero para comprarse 'caprichitos' que le ayudan en su trabajo, ni siquiera sobreviviría en la vida real, al menos sin sufrir lesiones de gravedad. Según el estudio, el Hombre Murciélago se puede mover a una velocidad de 80 kilómetros por hora, algo que dificultaría mucho su aterrizaje. ¿Se lo imaginan descalabrándose al intentar frenar? Pues los científicos lo han hecho. El problema de la velocidad sería también el talón de Aquiles de otros superhéroes, como The Flash, especialmente cuando hace rescates de humanos corrientes y molientes, incapaces de soportarla. «La velocidad a la que viaja podría causar más daños que beneficios», indica el estudio. Y Mística, con sus mutaciones genéticas, es una candidata perfecta para sufrir un cáncer o osteoporosis debido a los genes que le permiten cambiar de talla a su antojo. Es decir, que los poderes más alucinantes, aplicados a condiciones reales, podrían ser un auténtico peligro. Para los superhéroes... y para la Humanidad. Este es uno de los casos en los que la ciencia ha quitado mucho atractivo a los sueños.