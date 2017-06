¿Por qué es bueno llevar a tus hijos a un zoológico?

Llega el verano y si disponemos de vacaciones, también tendremos mayor tiempo para disfrutar de nuestros hijos, por lo que quizá estás pensando ya cómo aprovechar estos días con ellos. Muchos padres suelen optar por hacer un viaje con sus pequeños, pero otros también se decantan por ir con ellos a un parque de atracciones, un parque acuático o por qué no, un zoológico.

En el caso de estos últimos, desde hace unos años la práctica de ir con tus hijos a un zoológico está muy mal vista, ya que son muchos los que consideran que en estos lugares los animales permanecen encerrados, privados de su libertad e incluso en algunas ocasiones son maltratados. Una mala imagen de un recinto, que tradicionalmente ha sido una genial opción para educar a los más pequeños y enseñarles las diversas especies de animales que existen en el mundo, despertando así su interés y amor por la naturaleza de forma cercana y amena.

1. Podrán conocer especies en peligro de extinción

Hay diversos animales como el Addax del desierto, el Saola, el Okapi o el Tigre de Siberia, entre otros, que solo es posible apreciar y conocer a través de zoológicos, ya que la caza que ha provocado el ser humano, así como las malas condiciones con las que cuenta su hábitat natural a raíz del cambio climático están ocasionando que desaparezcan. Su preservación y supervivencia se debe en parte por tanto a la labor que realizan desde distintos zoos, por lo que permitirá que nuestros hijos puedan conocer especies que de otra forma tan solo podrían descubrir a partir de imágenes.

2. Los zoos ya no son lo que eran

Cada vez hay mayor control en el trato que se da a los animales, por lo que si bien hasta hace unos años vivían en jaulas pequeñas, hoy en día podemos encontrar zoológicos en los que desarrollan un espacio totalmente adaptado a las condiciones del animal, simulando así su hábitat natural y poniéndole en contacto con otros miembros de su especie, con el objetivo de que procreen y se relacionen. Es una excelente forma por tanto de que los más pequeños identifiquen los tipos de climas y condiciones que requiere cada animal de forma cercana, llevando la teoría de libros y películas a la pura realidad.

No obstante, está claro que hay zoos y zoos, si bien esta es la realidad de muchos, no cabe duda de que hay otros zoológicos en los que los animales lo pasan muy mal y en los que sí viven enjaulados, pero como ocurre con todo en esta vida, no se debe generalizar.

3. Contacto directo con los animales

A pesar de estar enjaulados y en cautividad, muchos zoológicos permiten a los visitantes tener un contacto directo con los animales que alberga y cuida, permitiendo a los más pequeños incluso alimentar a animales de granja, jirafas, osos, monos, etc. Una experiencia que puede ser inolvidable para nuestros hijos y que les concienciará de lo importante que es no tener miedo a estos seres vivos, sino verlos como parte de nuestro ecosistema, cuidándoles y alimentándoles.