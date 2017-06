La mujer grabada en actitud sexual con un hombre en un avión de Ryanair es madre de 3 hijos

El vídeo de una pareja teniendo sexo en un vuelo de Ryanair se hizo viral hace unos días debido a lo insólito del momento. Pues bien, ahora se ha sabido que la mujer es una británica llamada Tracey Bolton, tiene 39 años, es madre de tres hijos y subió al aparato «bebida».

«Estoy horrorizada, pero no pasó absolutamente nada. No he parado de llorar desde que lo vi. Estoy avergonzada», ha declarado ella al «Daily Mail».

Por su parte, el hombre estaba engañando a su mujer embarazada de 6 meses, que le esperaba en casa.

Según refleja The Sun, Shaun estaba de despedida de soltero y, al darse a conocer el vídeo, Jenna, su novia, se percató de que el protagonista no era otro que su novio.

Así lo ha explicado un amigo al citado medio. "Los que le conocemos sabemos que es un hombre mujeriego. Era una mujer que conoció ese mismo día. Shaun y Jenna debían casarse pronto, pero ahora con lo ocurrido la boda no creo que se celebre".

Por su parte, Ryanair se ha pronunciado respecto a lo que muestra el vídeo, argumentando no van a dejar pasar en ningún caso un comportamiento así.