Una enferma de cáncer agradece a Amancio Ortega su donación con ropa de Zara

Tras la polémica suscitada por la pronunciación de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón sobre la donación de Amancio Ortega destinada a la mejora de las condiciones para enfrentarse al cáncer, una mujer que combate dicho mal como ha decidido agradecer públicamente el esfuerzo al empresario. Su nombre es Inma Escriche y a través de su perfil en la red social Facebook decidió acordarse del dueño de Inditex “La quimio de hoy es un homenaje a Amancio Ortega”, publicó en unas líneas donde reconoció haber sentido “el impulso de acercarse a una tienda de Zara” después de hacerse un análisis.

Escriche padece cáncer de pulmón. Publicó su mensaje junto a una fotografía en un centro hospitalario para agradecer al máximo accionista del exitoso grupo textil. El mensaje literal es el siguiente:

“La quimio de hoy es un homenaje a Amancio Ortega. Según salí ayer de la analítica un impulso me llevó a acercarme a Zara. No fui la única. Allí me topé con un par de pacientes más con el pañuelo. Y es que era la mejor forma de darle las gracias a la Fundación Amancio Ortega apareciendo hoy con su ropa (camisa art 4436/076/250). Pues sí, yo agradezco su aportación a la lucha contra el cáncer. No voy a hacer uso de los equipos que ha donado, pero a otros sí que les servirá. Me había preparado unas palabras contra los que rechazan los equipos, pero, sabéis qué, pues que no me voy a molestar. Sólo les deseo que ni ellos ni ningún ser querido (en el hipotético caso de que sean capaces de querer a alguien) se vean en la tesitura de necesitarlo”.

Cabe recordar que el ente aragonés explicó en un comunicado que no tenía que “recurrir, aceptar ni agradecer la generosidad, altruismo o caridad de ninguna persona o entidad” e invitaba al fundador de Inditex a “demostrar no su filantropía, sino su obligación de contribuir al erario público de forma proporcional a sus beneficios”. La ayuda servirá para financiar con 40 millones la adquisición de 28 equipos útiles para el tratamiento oncológico.

De los centros hospitalarios en Andalucía, en Jaén (Complejo hospitalario), Almería (Hospital Torrecárdenas) y Granada (Hospital Virgen de las Nieves) también se benefician de dicha aportación.