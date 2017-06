Un cura cuelga de una cruz a un menor para representar el sufrimiento de los niños del mundo

La polémica está servida en la localidad argentina de Humahuaca, después de que el párroco de una iglesia local de la zona haya llevado a cabo una serie de crucifixiones simbólicas para intentar representar el sufrimiento que padecen numerosos niños alrededor del mundo al morir de frío y hambre.

En la misma participaron cinco personas, entre ellos, un niño de nueve años, que tuvo que ser bajado de la cruz después de permanecer más de tres horas atado a ella, tal y como relata el diario Clarín.

Al parecer, el menor no dejaba de llorar, puesto que tenía hambre y frío, pero el cura no decidió bajarlo en las primeras muestras de este sufrimiento, "el niño está derramando lágrimas de dolor y me preguntaban si lo podía bajar", indicaba.

Tras varias peticiones, finalmente el menor bajó de la cruz y pudo irse a casa sin pronunciar palabra alguna, "no quiere decir nada. El silencio es más fuerte que el grito”, expresaba. Un sufrimiento que no obstante también habrían mostrado algunos hombres, “El niño lloraba porque hacía un poco de frío. Pero también lloran los hombres", relataba.