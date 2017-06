"Prefiero a un corrupto que a un comunista en el poder"

A raíz de las declaraciones del portavoz de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, en las que criticó a Podemos al asegurar que “comunismo es corrupción”, la mesa de debate de ‘Al rojo vivo’ vivió una conversación como el nombre del propio programa reza. El periodista Jorge Bustos, columnista de ‘El Mundo’, no tuvo reparos a la hora de asegurar que prefiere “a un gobernante corrupto que a un comunista en el poder”.

La respuesta no se hizo esperar. Según recoge ‘FórmulaTV’, el presentador, Antonio García Ferreras le replicó diciendo preferir “a un comunista honesto que a un corrupto”. “Te puedo asegurar que hay comunistas que se han dejado la vida porque en este país haya democracia”, manifestó.

Bustos insistió en su comentario: “Si me dices un país comunista que sea un modelo de éxito…Camboya, China, Unión Soviética…”. Fue entonces cuando Antonio Maestre, periodista de La Marea le pidió zanjar el debate para que evitase “el ridículo”. Poco después, el columnista añadió que “cuando digo comunista no me refiero a una ideología marxista perfectamente legítima de análisis de la realidad pública. Me refiero a esos gobiernos que la historia ha registrado como regímenes totalitarios”.

Al tema también se sumó otro de los contertulios como Antonio Pérez Henares, quien tildó las declaraciones de Garrido como “una sandez”. Recordó que existe gente partidaria y defensora del comunismo “que puede dar lecciones de honradez”.