La carta viral de una pediatra contra Javier Cárdenas por relacionar vacunas y autismo

Una pediatra y divulgadora como Lucía Galán, propietaria del blog ‘Lucía, mi pediatra’, no dudó en emitir una carta para corregir al periodista Javier Cárdenas, quien días atrás habló de la vinculación entre la vacunación y el autismo. Lo hizo a través de su programa de radio en Europa FM. A través del citado espacio en Internet, la especialista le desmintió. Ahora, el comunicador exige una disculpa a Galán, después de que su carta se haya convertido en un fenómeno viral.

“Tras escuchar el podcast, el alma se me cayó a los pies. Leo y escucho sus declaraciones en las que siembra la duda sobre las vacunas y el autismo, hablando de epidemia y de metales pesados. Me vi, desde mi consulta, luchando contra Goliat. Podría contarle el trabajo y el esfuerzo que supone convencer a unos padres de que su hijo padece este trastorno que nada tiene que ver con las vacunas; el desgaste que nos supone luchar contra los bulos y la desinformación e incluso lo que supone ver morir a un niño (y a dos y a tres) en apenas 24 horas por una sepsis meningocócica fulminante sin que puedas hacer nada porque la bacteria lo devora vivo, o la impotencia a la hora de comunicar a los padres que su hijo murió por varicela, sí, por esa enfermedad que todos hemos pensado que “nunca pasa nada. También el devastador brote de sarampión que estamos sufriendo en Europa con miles de niños afectados, la mayoría de ellos no vacunados, y las docenas de muertes registradas ya en países como Rumanía, Italia o Portugal”, escribe.

Galán insiste en que la afirmación sobre las vacunas y el autismo es simplemente un bulo nacido en 1998 y que partió de un médico corrupto. Javier Cárdenas respondió a través de redes sociales que los medios han puesto en su boca que está contra las vacunas. Sin embargo, anima a una seguidora que afirma estar coordinando a más de tres mil padres de niños autistas contra la carta publicada por Galán.

“ESTIMADO SEÑOR CÁRDENAS

Mi nombre es Lucía Galán Bertrand, soy médico especialista en pediatría.

Le escribo esta carta desde el respeto profundo hacia su profesión.

Me puedo imaginar lo difícil que es hablar durante horas cada día frente a miles de personas y hacerlo en directo. Las contadas ocasiones en las que he salido de mi consulta y me he enfrentado a una cámara de televisión para hacer lo que hace usted cada día en la radio, han sido para mí un verdadero reto. Un reto básicamente por sentir el enorme peso de la responsabilidad al saber que millones de personas me van a escuchar. En apenas unos minutos quiero transmitir un mensaje claro, directo y veraz a los oyentes y esto, con los nervios del directo, las cámaras y las decenas de personas que hay en el plató, sé que es muy difícil.

Pero aquí cada uno debemos asumir nuestra responsabilidad en nuestro trabajo y la de usted como periodista y comunicador es ser fiel a la verdad.

Ayer por la mañana vi a más de una veintena de niños en la consulta con problemas de todo tipo que ahora mismo no vienen al caso. A la última familia que entró les conozco desde hace años, confían en mí plenamente y es un verdadero placer verles de tanto en tanto en mi consulta. Ayer venían para hacer la revisión rutinaria de salud. Aún con toda la información que les he ido dando a lo largo de todos estos años y de la confianza que han depositado en mí, al terminar la visita el padre me dijo:

· Lucía, tengo dudas con respecto a una vacuna. Se oyen tantas cosas…

Y me lo dijo titubeando, bajando el tono de voz, con mirada esquiva y casi con miedo.

En ese momento dejé de escribir en el ordenador, le miré fijamente y con una sonrisa sincera, le dije:

· Bien, vamos a intentar resolver tus dudas. Dime qué te preocupa.

Durante los siguientes 30 minutos contesté a todas y cada una de sus preguntas aportando información científica y contrastada, avalada y demostrada. Hablamos largo y tendido de todo aquello que a él le preocupaba y le di las gracias por haber compartido sus miedos conmigo y no con Google o con el vecino.

· Gracias Lucía, me has dicho todo lo que necesitaba saber. Ahora ya no tengo ninguna duda.- me dijo sonriendo, ya más relajado y echándose hacia atrás en la silla.

Terminamos la consulta hablando de nuestros hijos, del verano y dándonos un abrazo. Ayer salí más tarde de lo habitual del trabajo, no pasa nada, la ocasión lo merecía. De hecho, salí contenta y orgullosa por lo que había conseguido. Sí, muy contenta.

Pero antes de coger el coche, entré en twitter y de pronto me encuentro con sus desafortunadas declaraciones.

Sr. Cárdenas tras escuchar el podcast el alma se me cayó a los pies. Leo y escucho detenidamente sus declaraciones (a partir de 3:02) en la radio sembrando la duda sobre las vacunas y el autismo, hablando de epidemia de autismo y de metales pesados y de verdad que de pronto me vi, desde mi consulta, luchando contra Goliat.

Mire Sr. Cárdenas, podría contarle el inmenso trabajo y esfuerzo que supone convencer a unos padres con un hijo que padece un Trastorno del Espectro Autista que su patología nada tiene que ver con las vacunas; podría contarle el desgaste que nos supone a los miles de profesionales de la salud y científicos de este país, luchar contra los bulos y la desinformación, podría contarle incluso lo que supone ver morir a un niño (y a dos y a tres….) en apenas 24 horas por una sepsis meningocócica fulminante sin que puedas hacer nada porque la bacteria lo devora vivo delante de tus narices, podría compartir con usted la impotencia de decirle a unos padres que su hijo se ha muerto por varicela, sí, por varicela esa enfermedad que todos hemos pasado y que “nunca pasa nada”, dejémoslo en casi nunca; podría contarle también el devastador brote de sarampión que estamos sufriendo en Europa con miles de niños afectados, la mayoría de ellos no vacunados y las docenas de muertes que ya van registradas en Rumanía, Italia y en nuestro país vecino, Portugal… Podría hablarle incluso de lo que a mí personalmente me supuso tener una meningitis que casi acaba con mi vida y con la de mis padres al ver impotentes que su hija se moría… Podría contarle tantas y tantas cosas de enfermedades hoy en día prevenibles gracias a las vacunas; pero no lo voy a hacer por no extenderme. Sólo le voy a decir tres cosas.

