Un hombre demanda al gobierno de Utah por negarle casarse con su portátil

Era su mayor sueño pero no lo ha podido llevar a cabo. Chris Sevier ha demandado al Estado de Utah porque no puede entender "por qué parejas del mismo sexo tienen derecho a casarse" y él no puede con su ordenador portátil.

Según recoge ABC, este hombre, reconocido adicto al porno, intentó hace unos años casarse con su Apple MacBook, pero también le fue denegada su petición y puso otra demanda en una corte federal de Houston. «El Estado no está haciendo ningún favor a nadie por animar a la gente a vivir ese estilo de vida. Tenemos que definir el matrimonio», dijo entonces.

El joven consiguió que dos personas más se unieran a su demanda y argumentaron que querían defender su derecho a un matrimonio polígamo con el ordenador.

Sin embargo, la Oficina del Fiscal General respondió que la Constitución no garantiza el derecho a casarse con un ordenador. Así lo expresa el jurista:

«Estas alegaciones no se sostienen legalmente porque los demandantes carecen de argumentos para defenderlas. [...] En resumen, la constitución no defiende el derecho a casarse con un ordenador o con varias personas. Además, incluso si este no fuera el caso, a menos que el ordenador de Sevier haya alcanzado la edad de 15 años sería muy joven para casarse bajo la ley vigente de Utah».