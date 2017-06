«Mi jefe me chilló y me salvó...», una española narra el horror de Londres

Mari Ángeles no logra quitarse de la cabeza la imagen de uno de los terroristas apuñalando a una joven delante de sus ojos. "Esta muchacha estaba al lado mía igual que yo mirando qué pasaba y justo en ese segundo, fue un segundo en el que yo me metí dentro del restaurante y la cogió a ella y la empezó a apuñalar delante mía", asegura. El cordón policial impide llegar hasta el local donde trabaja esta camarera malagueña. La noche del sábado, salió a la calle al oír el tumulto. Entonces la llamada de su jefe la salvó. "El me chilló, me dijo: 'que entres para adentro'".

Y claro en ese momento cuando entré los dos cerramos.A través del cristal, Mari Ángeles pudo ver al yihadista y su cuchillo. "Era así de grande, era enorme, estaba llenito de sangre, el hombre estaba lleno de sangre por todos lados y el tío seguía apuñalando a esa mujer. Le daba igual, le daba igual Y yo decía pero por Dios si ya está muerta, déjala".En su mente, el dolor por las víctimas, junto al inevitable alivio de no ser, por muy poco, una de ellas.