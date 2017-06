Mata a su vecino cuando intentaba ahogar a dos bebés de tres meses en una bañera

Una intervención vecinal impidió que se consumara una desgracia. Un individuo recibió dos disparos por la espalda por parte de su vecino al ser descubierto intentando ahogar en una bañera a dos bebés de tres meses. Una niña de 12 años avisó al hombre para solicitar su ayuda después de que el agresor amenazase a la madre de los neonatos. Leland Foster presuntamente había amenazado a la progenitora. Por ello, la menor corrió a casa de su vecino Cash Freeman.

Éste se apresuró para llegar al lugar. Vista la situación no dudó en abrir fuego según recoge ‘KOR News’, medio local de Oklahoma, en Estados Unidos. “Es terrible. He tenido en mis brazos a esos bebés, he jugado con ellos y precisamente ayer les di ropa para ellos”, narra otro de los vecinos. Ahora, el hombre que utilizó su arma está preocupado por la responsabilidad de sus actos.

Desde las autoridades se remiten al tribunal del distrito para que sea quien determine cuál será la situación a la que deberá someterse Freeman. Todo apunta a que puede zanjarse con una pena menor por homicidio justificado. Los bebés fueron trasladados hasta un centro hospitalario donde horas después fueron dados de alta. Se encuentran bien.