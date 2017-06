Los hermanos Roca, del restaurante El Celler de Can Roca, rechazaron un cheque "en blanco" para abrir una franquicia en China, según dijo este lunes Josep Roca, cofundador y sumiller del famoso establecimiento gastronómico.

"El Celler de Can Roca no tiene franquicias, no quiere tener franquicias. Quiere mantener la autenticidad, estar donde hemos nacido", afirmó Roca en una conferencia de prensa en la sede del Instituto Cervantes de la capital china.

"Nos han propuesto abrir restaurantes en muchos lugares del mundo: Shanghái, Hong Kong, Singapur, también en Pekín. Aquí nos ofrecieron abrir un restaurante con un talonario en blanco", indicó.

Josep Roca explicó esta negativa en que "se puede comprar la distinción, pero las verdades no viajan", e insistió en que la historia del restaurante de Girona "es tan singular" que "es muy difícil de reproducir".

"Celler de Can Roca solo habrá uno", reiteró. Eso no cierra las puertas a que el equipo completo del restaurante pueda viajar, como hizo en la gira asiática del año pasado -cerrando temporalmente el establecimiento-, para llevar su cocina al exterior y de paso "aprendiendo aún más".

A pesar del rechazo a abrir franquicias o sucursales, Roca aseguró que "no renunciamos" a plantear algún proyecto académico del restaurante, y en este sentido recalcó las experiencias en educación y formación que ya han desarrollado los tres hermanos (Joan, Josep y Jordi).

"Abrir restaurantes Celler de Can Roca está absolutamente descartado hoy. Abrir una academia sobre el método Roca no está descartado", sentenció, a sabiendas de que El Celler de Can Roca fue elegido mejor restaurante del mundo por la revista Restaurant Magazine en 2013 y 2015, y que ha figurado entre los cinco primeros desde hace nueve años.

Promociones con el BBVA

Joan Roca se encuentra en China para una serie de eventos promocionales con el BBVA, con motivo de la celebración del primer aniversario de la sucursal de la entidad en Shanghái (en Pekín están presentes en 1985 con una oficina de representación).

En este sentido, hoy celebrarán una cata de vinos en la embajada española con clientes selectos del banco, un evento en el que habrá caldos representativos como Vega Sicilia, Viña Tondonia (Rioja) o Álvaro Palacios (Priorat).

Este próximo miércoles habrá una cena especial en Shanghái con los clientes corporativos e institucionales del banco en China, en el que habrá elementos de origen español pero también chino, como dos platos de pato, uno al estilo catalán y otro lacado.

De la gastronomía china, Josep Roca destacó el pato, que siempre ha sido "importantísimo", y el té, al que comparó con el vino como "muy cercano a la cultura de la tierra, al beber de la tierra", y manifestó su preferencia por los tés pu-erh, una variedad del sur de China sometida a un proceso de fermentación que le confiere sus característicos sabor y color rojo.