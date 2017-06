Juego de torres en la Toscana

Mucho antes de que Tom Wolfe caricaturizara a la alta sociedad neoyorquina en la ocurrente y divertida sátira titulada 'La hoguera de las vanidades', e incluso con anterioridad al 24 de mayo de 1626, cuando los holandeses compraron a los indígenas lenape la isla situada entre los ríos hoy llamados Hudson y Este, Manhattan ya existía. Se encontraba, y se encuentra, erigida sobre una colina del valle de Elsa, en pleno corazón de la Toscana, a 40 kilómetros de Siena y 52 de Florencia. Es San Gimignano, un enclave rico, rodeado de bosques, viñedos y olivos. Un núcleo muy próspero entre los siglos XIII y mediados del XIV en el que, como sucede con algunos de los personajes de la ácida novela de Wolfe, las familias nobles y adineradas no ahorraban en fórmulas con las que exhibir su petulancia. La presunción llevaba a los clanes pudientes a construir torres más altas que las de sus vecinos, en una demostración de mayor riqueza y poder. Tal competencia de ostentación faraónica saturó las calles de la localidad de 'rascacielos' de piedra. Hasta 72 se llegaron a contar en una villa que entonces apenas alcanzaba los 4.000 habitantes pero disponía de... ¡nueve hospitales!

La ciudad, nacida en el siglo III sobre un asentamiento etrusco, vivió su apogeo a partir del XIII, sustentada en un boyante comercio de azafrán y vino y en su condición de parada obligada en la Vía Francígena, la ruta que llevaba hasta Roma a miles de peregrinos del norte de Europa. El brillo financiero y artístico de la localidad perduró hasta 1348, cuando la peste negra la hundió en un declive que acabó sometiéndola a Florencia cinco años más tarde.

Hoy, con 7.600 vecinos, San Gimignano, Patrimonio de la Humanidad desde 1990, conserva catorce de aquellas atalayas levantadas por la jactancia local. Algunas, magníficas. El resto las derrumbaron guerras, catástrofes naturales o renovaciones urbanas.

Las torres gemelas y Dante

Su fotogénico 'skyline' ha convertido este Manhattan de miniatura en un imán turístico de primer orden. Miles de visitantes de todo el mundo admiran en cualquier época del año un centro histórico que conserva pleno aroma medieval. La pugna de exhibiciones arquitectónicas trató de ser acotada por una ley de 1255 que prohibió construcciones que superaran los 51 metros de altura de la Torre Rognosa, residencia del gobernador de la ciudad. La disposición, sin embargo, fue desafiada por la familia Salvucci, que a muy pocos metros edificó dos elevaciones iguales que rebasaban la cota admitida. La autoridad no consintió la arrogancia de los Salvucci y les obligó a recortar sus obras.

Y si el pequeño Manhattan toscano cuenta con sus propias torres gemelas, también luce su particular One World Trade Center. A escala, por supuesto. El edificio más alto de Nueva York se eleva hasta los 541 metros; la Torre Grossa (grande), la más próxima al cielo de San Gimignano, se queda en 54. Ubicada en la Plaza del Duomo y terminada en 1311, no se vio afectada por la restricción de 1255 por tratarse de un apéndice del Palacio Comunal, o del Populo; es decir, el Ayuntamiento. Hoy en día, la Grossa y las torres Salvucci son las únicas visitables. El acceso conjunto a la primera y al Museo Cívico cuesta nueve euros para los adultos.

En el Palacio Comunal existe la sala Dante Alighieri, dedicada al poeta y político italiano que el 8 de mayo de 1300 se alojó y ofreció un discurso en esta localidad en su papel de embajador en la Toscana de la liga güelfa, una facción enfrentada a los gibelinos desde el siglo XII. En la actualidad, no es raro tropezarse en plazuelas o jardines con algún actor necesitado recitando, de memoria y de corrido, cantos íntegros de la 'Divina Comedia' con el ánimo de recibir a cambio algunas monedas de los paseantes. San Gimignano ha servido también a otras 'obras de culto'. Su silueta y sus tejados han inspirado, por ejemplo, de forma casi calcada escenarios de la popular ficción para consolas 'Assassin's Creed II', lanzada al mercado en 2009. Muchos jóvenes, y no tanto, conocen por ella el juego de torres vivido hace ocho siglos en esta maravilla toscana.