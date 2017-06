Cargan contra el «lamentable gesto» de Uber durante el atentado de Londres

En los últimos días, la compañía Uber ha sufrido un chaparrón de críticas tras, supuestamente, incrementar el precio de sus precios en Londres coincidiendo con el ataque terrorista que sufrió la capital inglesa durante la noche del pasado sábado. Unos precios “inflados” que no pasaron desapercibidos para los usuarios. Algunos usuarios denunciaban que el coste se había incrementado al doble.

Ante tal aluvión, el director general de Uber, Tom Elvidge, quiso justificar la postura de la compañía, pero también aseguró que no cobrarían los viajes a todas aquellas personas que utilizasen el servicio por las zonas próximas al atentado, entre el London Bridge y Borough Market.

Algunos usuarios a través de Twitter cuestionaron a la compañía por cantidades cargadas a clientes que utilizaron el servicio para huir de la zona de acción de los tres yihadistas que han acabado, por ahora, con la vida de siete personas, y que han dejado una cuarentena de heridos.

@JohnBishop100 in Manchester taxi drivers took people home for free - in London Uber increased their prices last night #deleteUber — Margaret Heffernan (@M_Heffernan) 5 de junio de 2017

Disgusting how Uber is trying to make profits out of the London attack #PrayForLondon#PrayForTheWorld — Anjali Akkineni (@anjaliakkineni_) 5 de junio de 2017