La prometida de Nicky Hayden le escribe una emotiva carta de amor y despedida

Los planes de Nicky Hayden pasaban por casarse con su prometida tras cinco años de relación. Ambos formaban una pareja feliz y enamorada, pero el pasado 17 de mayo un coche se cruzó en su camino con un triste final.

Nicky, que circulaba en bicicleta, fue atropellado, y tras varios días ingresado en el hospital en estado crítico, el excampeón del mundo terminó por fallecer el pasado 22 de mayo en un hospital de la ciudad italiana de Cesena.

El impacto sufrido en el accidente le había provocado un gravísimo daño cerebral del que no pudo recuperarse. Jackie Marín, su prometida, no se separó de él desde el accidente, pero no había sido hasta ahora cuando se ha despedido de él públicamente.

Una emotiva carta publicada en su perfil de Instagram mostraba el estado de ánimo de Jackie: “Sueño con tu sonrisa. No solo cuando duermo, sino despierta, a cada momento. La mañana del 17 de mayo fue una de las más especiales que puedo recordar. El señor de arriba debió de ver de cerca cómo pasabas tus últimas horas conmigo, porque realmente fuiste más allá para enseñarme cuánto me querías. Nuestro beso de despedida antes de que te marcharas estará conmigo siempre”.

"Nicky, eres mi alma gemela. Y cuando te fuiste te llevaste mi corazón para siempre. Puedes quedártelo, pero cuando nos encontremos de nuevo cógeme de la mano y llévame a casa. Te echo de menos. Hasta que nos encontremos de nuevo”.