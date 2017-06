La Champions, un negocio de campeonato: ¿cuánto dinero mueve la final?

Cardiff bulle. Desde ayer, día de la final de la Champions femenina, hasta mañana, fecha del partido masculino, está previsto que unas 200.000 personas participen de una u otra forma en los distintos actos organizados por el Festival de la UEFA para estos tres días. Eso supone más de la mitad de los habitantes actualmente censados en la capital de Gales, 358.000. Desde el miércoles aterrizan aficionados en los aeropuertos de Bristol, Birmingham y Londres, porque el de la ciudad no da abasto por sí solo para acoger el masivo flujo de visitantes. La autoridad municipal ha incrementado su red de transporte en 1.250 autobuses y ha dispuesto 7.500 plazas de aparcamiento extras. 15.000 agentes velarán por la seguridad.

No es que Cardiff extrañe las visitas, ya que recibe unos doce millones de turistas al año, pero, con todo, la aglomeración de estos días supone un engorro concentrado. Una gran incomodidad que anuncia cierto caos circulatorio y aconseja paciencia, sin duda, pero también es una molestia rentable. La ciudad se beneficiará, a cambio, de un impacto económico próximo a los 53 millones de euros, según los cálculos de su Secretaría de Turismo. Por comparar, Madrid ingresó el pasado fin de semana entre 8 y 10 millones por acoger la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Deportivo Alavés.

El encuentro Juventus-Real Madrid que dirimirá mañana el cetro del fútbol continental va a suponer un buen negocio para comerciantes, hosteleros, taxistas y servicios en general de la localidad galesa. Por eso, cada temporada suele haber codazos por acoger el encuentro definitivo de la Champions, un torneo que maneja cifras económicas espectaculares. 1.318,9 millones de euros ha destinado esta temporada la UEFA a los clubes de esta competición, incluidos los que jugaron en verano las rondas previas. 1.268,9 son los que el organismo que controla y dirige el fútbol europeo ha repartido desde la fase de grupos en adelante, 761,9 fijos en función de rendimiento y clasificaciones y los 507 restantes en variables. La entidad con sede en la localidad suiza de Nyon paga a los equipos 12,7 millones por la fase de grupos; 1,5 por triunfo y 500.000 euros por empate en esa liguilla; 6 millones más por acceder a los octavos de final; 6,5 a los cuartos y 7,5 por disputar las semifinales. Por estos conceptos, la Juventus ha ingresado hasta ahora 39,7 millones de euros, uno más que el Real Madrid.

Un gol de 15,5 millones

En el conjunto blanco juega el futbolista mejor pagado del momento, Cristiano Ronaldo, con un sueldo neto anual de casi 25 millones. Mucho, ¿no? Sin duda, pero con matices. Alfredo Relaño, director del diario deportivo 'As', entiende que «estamos en la industria del espectáculo. También cuesta una barbaridad una película o una gira de un grup de rock. El mundo es evidentemente injusto, pero estas cifras están dentro de mercado». Relaño recuerda que «los mejores del mundo en cualquier cosa ganan mucho porque son la élite de la élite y el triunfo máximo. Es una barbaridad, pero forma parte del mismo modelo dentro de este mundo loco» en el que todo se mide en función de la rentabilidad. Si Ronaldo marca mañana el gol del triunfo, el de la duodécima Champions para el Real Madrid, ese único tanto habrá dado a su club 15,5 millones, que es el premio económico que la UEFA otorga al ganador de la final. El subcampeón se embolsa once.

Por tanto, el conjunto italiano ingresará finalmente un total de 55,2 millones por resultados deportivos si vence mañana; el español, 54,2. Los dos sumarán a esta cifra el llamado 'market pool', una cantidad variable que depende de tres aspectos: el valor televisivo de cada equipo, los partidos jugados en la anterior Champions y de su clasificación en la pasada liga de su país. Por este concepto, el Real Madrid cobró 26 millones hace un año, con lo que la 'Undécima' que levantó en Milán le reportó un global algo superior a los 80 millones, cifra que repetirá aproximadamente si gana en Cardiff. La Juve, debido a su mayor presencia en el mercado italiano y la menor competencia del resto de equipos de su país, se acercaría a los 90.

Los dibujos de Disney

El director de 'As' reitera que estas cantidades las considera «ajustadas a mercado». «No me parece lo más distinguido en la locura en que vivimos. No hablamos de dinero público. Me parece peor, por ejemplo, que haya que pagar las radiales que se han hecho en Madrid impulsadas por el Estado y que no utiliza nadie y que esos constructores, entre los que por cierto está Florentino Pérez, no tengan ninguna pérdida. Y hay que recordar que el fútbol lo disfruta mucha gente durante mucho tiempo». El también periodista Julio Maldonado, Maldini, de Movistar+, coincide. «Por el fútbol se paga lo que genera. Hay una tendencia a poner al fútbol como ejemplo negativo de estos sueldos, cuando hay otros deportes, NBA, Fórmula 1 o golf, en los que se gana lo mismo o más». El informador añade otro aspecto. «La UEFA paga lo que paga también por temor a que se pueda crear una competición paralela. Los clubes y las estrellas son para ella como los muñecos y dibujos para la Disney; sin ellos no existiría».

La Champions obtiene sus multimillonarios ingresos fundamentalmente de sus patrocinadores principales y de los derechos televisivos, también muy caros. Pero, como dice Alfredo Relaño, para una cadena sin partidos «defenderse de la que sí los tiene es más caro que pagar por ellos, porque te tienes que proteger de las audiencias tan altas que proporcionan». Y, dineros al margen, ¿un favorito para mañana? Bueno, digamos que la UEFA siempre gana, ¿no?