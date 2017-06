La terrible historia de una niña que fue obligada a casarse con su violador

Una niña de Florida (Estados Unidos), ahora adulta, fue violada cuando tan sólo tenía 11 años. A consecuencia de la violación, la pequeña se quedó embarazada, un hecho por el que su familia decidió obligarle a casarse con su agresor, que por aquel entonces contaba con la edad de 20 años.

Según relató ella misma, años después, en el New York Times, la familia y funcionarios de la iglesia organizaron una boda para evitar “un lioso caso criminal”, siendo completamente conscientes de que la niña era menor de edad.

La pequeña creció y, ahora, ha decidido lanzar una campaña para luchar contra el matrimonio de menores de edad, que todavía está permitido en algunos estados americanos. A raíz de esta iniciativa, distintos medios de comunicación se pusieron en contacto con ella, para que relatara su historia.

Según cuenta, vivió una vida terrible junto a su violador. Después de algún tiempo, y tras dar a luz a 9 hijos, la víctima rompió su matrimonio. Sin embargo, su infancia ya estaba arruinada. La mujer cuenta que con 11 años “no se puede conseguir un trabajo, no se puede obtener un coche, no se puede obtener una licencia, no se puede firmar un contrato de arrendamiento, así que ¿por qué permitir que alguien se case cuando todavía es tan joven?”.

Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, unos 57.800 menores estadounidense de entre 15 y 17 años se casaron en 2014. Y es que en algunos estados, entre los que se encuentra Florida, la edad mínima legal para casarse es de 16 años. Si son menores de esta edad, los jueves tienen potestad para dar licencia al matrimonio en el caso de que la pareja esté esperando un hijo o si ya cuentan con descendencia.